Brent voor eerst in 3 jaar boven 70 dollar

De prijs van een vat Brentolie is donderdag voor het eerst in drie jaar boven de 70 dollar per vat gestegen, geholpen door een toenemende olievraag en de productiebeperkingen door oliekartel OPEC.

Brent steeg met 1,2 procent op de Londense oliemarkt tot 70,05 dollar per vat, wat het hoogste niveau is sinds begin december 2014. Later zakte de prijs weer wat weg. De prijs van olie wordt ook gestuwd door de politieke onrust in Venezuela en Iran, twee grote olieproducenten, vanwege zorgen dat daardoor de productie verstoord kan worden.