‘Dropbox doet aanvraag voor beursgang’

Online-opslagdienst Dropbox heeft een aanvraag ingediend voor een beursgang. Dat meldden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Dropbox wordt gewaardeerd op 10 miljard dollar.

Volgens de bronnen gaan de banken Goldman Sachs en JPMorgan Chase de beursgang begeleiden, die in de eerste helft van dit jaar plaats moet vinden. Er wordt al langer gespeculeerd over een beursgang van Dropbox in New York.

Topman en mede-oprichter Drew Houston van Dropbox heeft vorig jaar in een interview gezegd dat de jaarlijkse omzet meer dan 1 miljard dollar bedraagt en het bedrijf winstgevend is, als allerlei buitengewone posten worden weggelaten. Dropbox biedt opslagdiensten via de cloud en heeft honderden miljoenen gebruikers, waaronder veel bedrijven.