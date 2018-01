Economische groei Duitsland sterkst in jaren

De economie van Duitsland is vorig jaar het sterkst gegroeid in zes jaar. Volgens cijfers van het federale statistiekbureau ging de grootste economie van Europa met 2,2 procent vooruit, tegen een plus van 1,9 procent in 2016.

Onder meer de investeringen en de export zaten stevig in de lift. Ook liepen de bestedingen van Duitse consumenten verder op.

Het groeicijfer viel wel iets lager uit dan verwacht. Economen rekenden er in doorsnee op dat de economie in 2017 met 2,3 procent in omvang zou toenemen.