Klein verlies voor beurs Amsterdam

De beurs in Amsterdam is donderdag opnieuw met een klein verlies gesloten. Elders in Europa was een wisselend beeld te zien op de aandelenmarkten. Op het Damrak was Altice opnieuw een flinke daler. Air France-KLM had last van een adviesverlaging, terwijl AkzoNobel juist profiteerde van een hoger beleggingsadvies.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,3 procent lager op 558,89 punten. De MidKap daalde 0,6 procent tot 847,38 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt leverden tot 0,6 procent in, Londen ging 0,2 procent vooruit.

Sterkste daler bij de hoofdfondsen was kabel- en telecomconcern Altice met een min van 6,7 procent. De koers stond onder druk door zorgen over de Europese activiteiten van het door hoge schulden geplaagde bedrijf. Verf- en chemieconcern AkzoNobel ging aan kop in de hoofdindex met een winst van 2,3 procent dankzij een adviesverhoging door Bank of America.