Meer zeeschepen naar haven Rotterdam

De Rotterdamse haven ontving vorig jaar meer zeeschepen. Dat komt vooral door de toegenomen containeroverslag. Tegelijkertijd is het aantal ongelukken in de haven gedaald, blijkt uit nieuwe cijfers van het Havenbedrijf Rotterdam.

In totaal arriveerden er 29.646 zeeschepen. Dat zijn er ruim zeshonderd meer dan in het jaar ervoor. Hoeveel binnenvaartschepen er rondvoeren is niet bekend. Die worden niet geteld. De precieze overslagcijfers van de haven worden later gepresenteerd.

Het aantal ongelukken kwam uit op 129, tegen 159 in 2016. Volgens rijkshavenmeester René de Vries vonden er vooral minder kleine incidenten plaats. Hij schrijft dit toe aan allerlei investeringen die zijn gedaan in de haven. Daardoor botsen schepen minder vaak tegen kleine paaltjes aan. Ook raakten er minder duwbakken op drift bij slecht weer, aldus De Vries.