Sectorgenoten azen op krenten in pap Alitalia

Luchtvaartmaatschappij Alitalia stapelt al sinds de oprichting in 1947 verlies op verlies. Door de jaren heen zijn vele miljarden aan investeringen door de Italiaanse overheid en private partijen in rook opgegaan, mede doordat de vakbonden broodnodige reorganisaties tegenhielden. Dat neemt niet weg dat de failliete boedel van Alitalia nog waardevolle bezittingen bevat waar branchegenoten nu op azen.

Zo behoort de Italiaanse luchtvaartmarkt tot de grootste van Europa. Alitalia vervoert nog altijd zo’n 22 miljoen passagiers per jaar. Ook de kostbare landingsrechten in Rome en Milaan kunnen voor een branchegenoot of investeerder reden zijn om de portemonnee te trekken. Daarnaast beschikt het bedrijf over een vloot van circa honderd relatief jonge vliegtuigen.

KLM probeerde al in 2000 tot een fusie met Alitalia te komen, maar de partijen werden het niet eens over de voorwaarden. Fusiebedrijf Air France-KLM deed in 2007 een nieuwe poging, maar die liep spaak omdat de bonden weigerden akkoord te gaan met het grote banenverlies waarmee de overname gepaard zou gaan.

Alitalia werd in 2009 opgesplitst, waarna de rendabele delen een doorstart maakten onder de vleugels van een groep investeerders. Daarna stapte Air France-KLM alsnog in met een belang van 25 procent. Het Italiaanse bedrijf slaagde er evenwel niet in een einde te maken aan de opeenstapeling van verliezen, waarna Air France-KLM besloot zijn verlies te nemen en niet langer te investeren.

Met Etihad Airways als nieuwe geldschieter werd nog een laatste poging gedaan om Alitalia uit het moeras te trekken. Maar opnieuw lag het circa 12.500 man sterke personeel dwars toen er gereorganiseerd moest worden. Daarop trok ook Etihad de stekker eruit en ging Alitalia failliet. Lufthansa, easyJet en naar verluidt mogelijk ook Air France-KLM strijden nu om de krenten in de pap.