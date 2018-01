Vraag naar vliegreizen blijft sterk groeien

Luchtvaartmaatschappijen wereldwijd profiteren nog altijd van een aanhoudend sterke groei van de vraag naar vliegreizen. Het aantal door passagiers gevlogen kilometers nam in november 2017 met 8 procent toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dat is de sterkste groei in vijf maanden tijd.

Uit donderdag gepubliceerde vervoersstatistieken van brancheorganisatie IATA blijkt dat het stoelaanbod in november met 6,3 procent op jaarbasis toenam. Gemiddeld was 80,2 procent van de stoelen aan boord bezet, een verbetering van 1,2 procentpunt ten opzichte van november 2016.

De mondiale luchtvaartbranche staat er prima voor, concludeert IATA-topman Alexandre de Juniac. Hij wijst erop dat passagiers niet eerder in de geschiedenis zoveel bestemmingen hadden om uit te kiezen. Bovendien liggen de prijzen van vliegtickets nog altijd op een historisch laag niveau.