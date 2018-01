Woningverkoop voor het eerst in jaren omlaag

Voor het eerst sinds het dieptepunt van de crisis in 2013 is het aantal verkochte woningen afgelopen kwartaal gedaald ten opzichte van een jaar eerder, blijkt uit gegevens van makelaarsorganisatie NVM.

De krimp, met 6 procent, hing al langer in de lucht. De NVM waarschuwt al geruime tijd dat het aanbod op de woningmarkt steeds slechter aansluit bij de vraag. Starterswoningen, met name appartementen in de Randstad, zijn steeds moeilijker te vinden. Naast het geringere aanbod speelden ook aangescherpte financieringsregels een rol bij de daling van de woningverkopen.

Zo werden er in het vierde kwartaal van het afgelopen jaar 30 procent minder woningen tot 150.000 euro verkocht. In de prijsklasse daarboven tot twee ton was de daling 13 procent. Duurdere woningen van 400.000 tot 750.000 euro werden daarentegen 13 procent vaker verkocht. Over heel 2017 verkochten NVM-makelaars ruim 166.000 bestaande koopwoningen, ruim duizend meer dan een jaar eerder.

De krapte op de woningmarkt zorgde ook voor hogere prijzen en kortere verkooptijden. Een gemiddelde koopwoning werd in het vierde kwartaal 9 procent duurder en wisselde na 52 dagen op een recordniveau van 269.000 euro van eigenaar. Bijna 28 procent van de woningen bracht meer op dan de vraagprijs en 17 procent werd precies voor de gevraagde prijs verkocht. De gemiddelde vraagprijs steeg in een jaar met 10 procent.

De prijzen in de regio’s Den Haag en Almere stegen met respectievelijk 20 en 18 procent het hardst. In Amsterdam stijgen de prijzen met 14 procent minder hard dan voorheen. Dat lijkt te maken te hebben met de al hoge prijzen in de stad. In enkele regio’s ten oosten van Zwolle stegen de prijzen niet.