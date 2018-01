Beurzen met kleine winsten het weekeinde in

De Europese aandelenmarkten lieten vrijdag overwegend bescheiden winsten zien, geholpen door de aanhoudende recordjacht op Wall Street. Wel zorgde de recente opmars van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar voor enige voorzichtigheid bij beleggers.

In Amsterdam ging de toonaangevende AEX-index 0,4 procent omhoog naar 561,10 punten. Eerder in de week bereikte de graadmeter met 563,04 punten nog de hoogste slotstand sinds de zomer van 2001. De MidKap eindigde nagenoeg vlak op 847,64 punten. De hoofdgraadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,5 procent.

Galapagos ging met een winst van 2,8 procent aan kop bij de hoofdfondsen op het Damrak. Het biotechnologiebedrijf stond de hele week al in de belangstelling, na positieve testresultaten met een middel tegen artrose en fusie- en overnamenieuws in de sector. Informatieleverancier Wolters Kluwer stond met een min van 1 procent onderaan de AEX.

Bij de kleinere bedrijven verloor chemiebedrijf Avantium ruim 15 procent. Beleggers reageerden teleurgesteld op het bericht dat de bouw van een gezamenlijke plasticfabriek in Antwerpen van Avantium en het Duitse BASF met twee tot drie jaar wordt uitgesteld. Biotechnologiebedrijf Probiodrug steeg wederom fors, nu met meer dan 13 procent.

Kardan zakte 7,7 procent. De Israëlische investeringsmaatschappij wil een nieuwe regeling treffen met haar schuldeisers. Het bedrijf stelt de verkoop van dochteronderdeel Tahal niet te kunnen afronden op een manier waarbij de opkomende schuldverplichtingen in februari nagekomen kunnen worden.

In Frankfurt leverde Puma 5,7 procent in. Het Franse luxebedrijf Kering (plus 0,1 procent) neemt grotendeels afscheid van zijn belang in het Duitse sportmerk.

Het Britse industrieconcern GKN werd in Londen ruim een kwart meer waard. Het moederbedrijf van Fokker heeft het overnamebod van Melrose Industries (plus 5,8 procent) afgewezen. Carillion kelderde 29 procent in Londen door zorgen over het voortbestaan van het bouwbedrijf.

De euro was 1,2135 dollar waard, tegen 1,2043 dollar een dag eerder. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 0,3 procent tot 63,63 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper en bracht per vat 69,15 dollar op.