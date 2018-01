Fokker-moeder weigert overnamebod Melrose

Het Britse industrieconcern GKN, het moederbedrijf van Fokker, heeft een ongevraagd overnamebod van Melrose Industries afgeslagen. Nieuwbakken topvrouw Anne Stevens zei in een toelichting dat het bod van omgerekend krap 8 miljard euro te laag is. GKN ziet verder ook meer heil in de eigen strategie waarbij het zijn activiteiten voor luchtvaart en de auto-industrie splits.

Wanneer dit definitief zal gebeuren is nog niet bekend. Maar de topvrouw benadrukte dat de leiding van GKN het bod unaniem heeft verworpen.

De resultaten van GKN in het afgelopen kwartaal waren goeddeels in lijn der verwachting. Het bedrijf handhaafde de verwachting dat het bedrijfsresultaat over heel 2017 hoger zal uitvallen dan de 678 miljoen pond die in 2016 werd geboekt.

GKN was vrijdag één van de blikvangers op de beurs in Londen. Het aandeel stond tijdens de middaghandel bijna 30 procent hoger.