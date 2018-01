Fors minder handel China met Noord-Korea

De handel tussen China en Noord-Korea is de laatste maand van vorig jaar meer dan gehalveerd. De terugval komt door de verscherpte sancties die de Verenigde Naties aan het land oplegden, vanwege het nucleaire programma. Daardoor is het voor landen onder meer niet toegestaan om olie aan Noord-Korea te leveren.

De waarde van goederen die vanuit China naar Noord-Korea werd verscheept viel in december op jaarbasis bijna een kwart lager uit. Omgekeerd zakte de waarde van de handel met 82 procent in. Alles bij elkaar was sprake van een min van 51 procent.

Over heel 2017 viel de handel tussen de landen circa 10 procent lager uit tot een totaal van omgerekend circa 4,1 miljard euro. China is veruit de belangrijkste handelspartner voor het regime van Kim Jong-un.