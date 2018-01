JPMorgan Chase boekt lagere kwartaalwinst

De winst van de grote Amerikaanse bank JPMorgan Chase is in het vierde kwartaal van 2017 stevig gedaald, vanwege een voorziening van 2,4 miljard dollar in verband met de belastinghervormingen in de Verenigde Staten. De nettowinst ging met 37 procent omlaag tot 4,2 miljard dollar in vergelijking met een jaar eerder.

Als die last niet meegerekend wordt zou de winst met 1 procent zijn gedaald tot 6,7 miljard dollar. JPMorgan Chase moest meer geld opzij zetten voor slechte leningen. De inkomsten van de bank stegen met 5 procent tot 25,5 miljard dollar, onder meer geholpen door de stijgende rente en groei bij kredietverstrekking en rekeningen. Wel zag het financiële concern de inkomsten bij de obligatiehandel flink dalen door de relatieve rust op de financiële markten.

Over heel 2017 zette de bank een winst in de boeken van 24,4 miljard dollar op een omzet van 103,6 miljard dollar. Het beheerd vermogen van JPMorgan Chase steeg met 15 procent naar het recordniveau van 2 biljoen dollar.

Topman Jamie Dimon zei in een toelichting dat 2017 op veel gebieden een recordjaar was voor JPMorgan Chase en dat de bank een ijzersterke balans heeft. Hij gaf verder aan dat de belastinghervormingen in de VS positief zijn voor het land omdat Amerikaanse bedrijven concurrerender worden en meer kunnen investeren.