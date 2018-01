Mogelijk honderden banen weg bij VGZ Heerlen

VGZ is van plan zijn vestiging in Heerlen te sluiten. Over het lot van de driehonderd medewerkers is volgens een woordvoerder van de zorgverzekeraar nog geen knoop doorgehakt. Vakbond FNV verwacht dat veel mensen, die onder meer op de klantenservice werken, hun baan verliezen.

,,Het huurcontract loopt nog tot 1 mei 2019 en we zijn voornemens de vestiging te sluiten”, aldus de VGZ-zegsman. ,,De sluitingsdatum is nog niet bekend, maar we wilden werknemers tijdig informeren.”

De dichtstbijzijnde andere locatie van VGZ is in Eindhoven. FNV verwacht dat de verzekeraar het werk daar naartoe wil verplaatsen, zegt bestuurder Annelies Bontjer. ,,Die afstand is redelijk groot. Er werken veel parttimers en uitzendkrachten, die gaan niet zo ver reizen voor hun werk.”

Volgens CNV-onderhandelaar Robert Wonnink maakt de sluiting deel uit van een grote reorganisatie die honderd miljoen euro aan besparingen moet opleveren. Hij noemt de aankondiging daarvan aan het personeel donderdag een ,,luizenstreek”, zo kort na de onderhandelingen over een nieuwe cao en een nieuw sociaal plan.

VGZ wil voor april van dit jaar meer duidelijkheid geven over de plannen. De bonden zijn uitgenodigd voor overleg over de gevolgen voor de medewerkers.