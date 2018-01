‘Stemming aandeelhouders niet af te dwingen’

Aandeelhouders van een bedrijf kunnen geen stemming afdwingen over een onderwerp dat niet tot de bevoegdheid van de aandeelhoudersvergadering behoort. Ze kunnen weliswaar punten aandragen voor de vergadering, maar de raad van bestuur en raad van commissarissen stellen uiteindelijk de agenda vast. Dat stelt de advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

Hij schaart zich daarmee achter eerdere uitspraken in de zaak tussen baggeraar en maritiem dienstverlener Boskalis en bodemonderzoeker Fugro. In mei 2016 won Fugro een rechtszaak van Boskalis over deze kwestie. Het gerechtshof in Den Haag oordeelde toen dat Fugro niet verplicht was om, zoals Boskalis eiste, het beëindigen van een omstreden beschermingsconstructie ter stemming voor te leggen aan de aandeelhouders. Boskalis heeft cassatie ingesteld bij de Hoge Raad, maar heeft al wel zijn gehele belang in Fugro verkocht.

De advocaat-generaal stelt dat het agenderen van een stemming over een onderwerp dat niet tot de bevoegdheid van de aandeelhoudersvergadering behoort, niet is te lezen in de wet. Het is niet bekend wanneer de Hoge Raad uitspraak doet in deze zaak. De conclusie van de advocaat-generaal is een onafhankelijk advies aan de Hoge Raad, die vrij is dat al dan niet te volgen.