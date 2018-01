Turkish Airlines vervoert meer passagiers

Turkish Airlines heeft vorig jaar bijna een tiende meer passagiers vervoerd. Vooral in december deed de Turkse luchtvaartmaatschappij goede zaken, in die maand zaten de toestellen voller dan ooit.

Alles bij elkaar reisden er vorig jaar 68,6 miljoen passagiers met Turkish Airlines, oftewel 9,3 procent meer dan in 2016. Daarmee heeft de maatschappij haar ‘oude’ groeitempo weer min of meer teruggevonden. In 2015 werden er ook ruwweg een tiende meer passagiers vervoerd, maar in 2016 liep het aantal reizigers slechts met 2,5 procent op. De situatie in Turkije was dat jaar erg onrustig door verschillende aanslagen en een mislukte staatsgreep.

De bezettingsgraad van de vliegtuigen, een belangrijke graadmeter van efficiëntie in de luchtvaart, liep vorig jaar op van 74,4 procent naar 79,1 procent. In december waren gemiddeld 79,7 procent van de stoelen aan boord gevuld. Dat was volgens Turkish Airlines de hoogste bezettingsgraad in de geschiedenis van het bedrijf.

Samen met maatschappijen uit de Golfregio behoort Turkish Airlines tot de belangrijkste concurrenten van grote, internationaal actieve luchtvaartgroepen als Air France-KLM en Lufthansa. Die laatste twee hebben vorig jaar overigens wel een stuk meer passagiers vervoerd. Bij het Duitse Lufthansa en zijn dochtermaatschappijen stapten in totaal 130 miljoen reizigers in, Air France-KLM was met inbegrip van Transavia goed voor bijna 99 miljoen passagiers.