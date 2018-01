Wehkamp-centrum levert Zwolle banen op

Webretailer Wehkamp bouwt dit jaar een tweede distributiecentrum op bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Door deze uitbreiding krijgt de regio Zwolle de komende jaren waarschijnlijk enkele honderden nieuwe banen erbij. Samen met vastgoedpartner WDP wordt ruim 40 miljoen euro gestoken in de bouw.

Het nieuwe gebouw van zo’n 25.000 vierkante meter komt naast het huidige pand, dat in 2015 werd geopend. Het was destijds het grootste geautomatiseerde e-commerce-distributiecentrum ter wereld. De openingshandeling werd verricht door koning Willem-Alexander. De uitbreiding is nodig vanwege de sterke toename van online winkelen.

Naast Zwolle heeft Wehkamp ook een distributiecentrum in Maurik. Wehkamp verwacht dat het nieuwe distributiecentrum eind dit jaar klaar is. Dan heeft het online warenhuis in totaal ruim 135.000 vierkante meter aan magazijn in Nederland.