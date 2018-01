FNV zet vol de aanval in op onzekerheid bij werkenden over bijvoorbeeld hun baan, hun inkomen en hun pensioen. Zeker nu het economisch zoveel beter gaat in Nederland, wordt het hoog tijd dat ook werkenden daar echt iets van gaan merken. Dat heeft voorzitter Han Busker van de grootste vakbond zaterdag gezegd.

,,Tientallen jaren van verkeerd beleid hebben ervoor gezorgd dat de marktwerking ongezond ver is doorgeslagen”, aldus Busker. ,,En de rekening, die betalen wij met zijn allen.” Risico’s die bij het ondernemerschap horen, zijn daarbij volgens FNV meer en meer bij de werknemers komen te liggen

Busker wijst onder meer op de hoog opgelopen werkdruk in sectoren waar klussen openbaar zijn aanbesteed. ,,Overal waar aanbesteed wordt, zien we dat collega’s steeds meer werk moeten verzetten met minder handen, en in minder tijd.” Ook flex- en schijnconstructies blijven FNV een doorn in het oog.

De vakbond heeft evenmin een goed woord over voor het onlangs gesloten regeerakkoord. ,,Dit kabinet blijft vol inzetten op de belangen van de werkgevers en aandeelhouders”, zei Busker. Het is volgens de FNV-bestuurder niet uit te leggen dat hun lasten omlaag gaan, terwijl de btw wordt verhoogd en er te weinig budget is voor bijvoorbeeld onderwijs, zorg, defensie en een gezonde oude dag.

In overleg met de werkgevers en kabinet over een sociaal akkoord ziet FNV voorlopig geen brood. Volgens Busker vergt het meer dan ,,een beleefd verzoek” om de gewenste veranderingen gedaan te krijgen. Werkgevers gaan dat niet zomaar weggeven, zelfs niet met de sterkste argumenten. Daar is druk voor nodig, en die kunnen ze krijgen.”