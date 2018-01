In de spotlight: Angelique Ottens van Sharity

Met haar bedrijf Sharity verbindt Angelique Ottens maatschappelijke organisaties met bedrijven die iets met of voor mensen willen doen in een achterstandspositie. “Ik ben zelf in een disfunctioneel gezin opgevoed aan de onderkant van de samenleving. Ik weet als geen ander wat daar speelt.”

Angelique heeft als kind in armoede geleefd, wat meteen ook een drijfveer is geweest om dit werk te gaan doen. “Als je in armoede leeft en je niet met vakantie kunt, dan snap je waarom er buurthuizen zijn. Ik heb als tiener veel tijd doorgebracht in een buurthuis, want dat was beter dan op straat hangen. Er waren daar vrijwilligers die in mij geloofden en mij stimuleerden iets van mijn leven te maken.”

Sociale makelaar

Haar bedrijf Sharity bestaat dit jaar tien jaar en verbindt per jaar honderden bedrijven aan stichtingen en vrijwilligersorganisaties. Dit zijn bedrijven die bijvoorbeeld een dag per jaar met hun personeel iets voor anderen willen doen. “De afstand tussen beide partijen is groot, dus er is behoefte aan een soort van ‘sociale makelaar’ die verbindingen legt.”

Het bedrijfsleven heeft volgens haar veel te bieden en wil haar kennis, kunde en tijd graag lokaal inzetten als onderdeel van hun Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) beleid. “Ze willen echt wel, maar als je niet weet wie er op jouw kennis of handjes zit te wachten, dan kom je al snel bij geld geven uit. Er is echter genoeg te doen in Nederland. Vroeger ging het bij MVO vooral om het milieu, nu gaat het veel meer om mensen. Wat doe je als bedrijf voor de samenleving?”

Angelique krijgt regelmatig een telefoontje van bedrijven die iets met hun medewerkers willen doen. “Bedrijven gaan niet meer bowlen of karten als teambuildingsuitje, maar met eenzame ouderen naar de dierentuin. Managers hebben vaak een verkeerd beeld van ex-gedetineerden of jongeren die in de crisisopvang zitten. Als ze vervolgens een dag met hen op pad gaan, ontstaat er veel meer begrip. Ze zeggen altijd: “We zouden dit vaker moeten doen.”

“Goed doen voelt gewoon goed”

Volgens Angelique gaat het om de ervaring. “Goed doen voelt gewoon goed. Ik heb zelden dat iemand zegt: “Dit vond ik niets”. Haar bedrijf loopt goed. Dit komt omdat ze een groot netwerk heeft, ze de cultuur van de onderkant van de samenleving begrijpt en omdat steeds meer bedrijven snappen dat iets terug doen voor de samenleving een onderdeel moet zijn van hun strategie.

Angelique denkt dat er in Nederland genoeg te doen is. “Ook hier is armoede en zijn er veel mensen die minder kansen hebben. Als we allemaal iets kleins doen, doen we met elkaar iets groots. Mijn eigen jeugd in armoede heeft mij veel gebracht. Mij werd verteld dat het met mij nooit iets zou worden. Dat gaf juist kracht om het tegendeel te bewijzen en was mijn drijfveer om Sharity op te richten.”