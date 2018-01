Geen salades van Johma bij AH na ruzie

Bij Albert Heijn zijn momenteel geen of minder salades van Johma verkrijgbaar. De supermarktketen slaagt er niet in om nieuwe commerciële afspraken te maken met de fabrikant, zo laat Albert Heijn weten. Johma is daarop gestopt met de leveringen.

Op foto’s op sociale media is te zien dat Albert Heijn momenteel al lege schappen heeft door de ruzie over contracten. Via Twitter laat Albert Heijn weten in gesprek te blijven met Johma om tot een oplossing te komen.

Johma, dat vooral bekend is van zijn smeersels voor op brood en toastjes, zoals krabsalade en tonijnsalade, verwacht dat het conflict ,,niet al te lange tijd” gaat duren. Via Twitter benadrukt het bedrijf uit Twente dat zijn producten wel bij andere supermarkten verkrijgbaar zijn.