ASML koploper in lagere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam zakte maandag na een licht hoger begin snel in het rood. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine verliezen zien. Beleggers moeten het stellen zonder richtinggevend nieuws uit de Verenigde Staten, waar de beurzen gesloten blijven vanwege Martin Luther King Day. Verder wordt uitgekeken naar de bedrijfsresultaten, die later in de week naar buiten komen.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,1 procent lager op 560,55 punten. De MidKap bleef vlak op 847,80 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,3 procent.

De euro tikte zijn hoogste niveau in drie jaar aan en zakte daarna iets naar 1,2211 dollar, tegen 1,2135 dollar op vrijdag. De dure euro is slecht nieuws voor bedrijven die het moeten hebben van de export van producten en diensten.

Chipmachinemaker ASML, die woensdag met cijfers komt, was koploper bij de hoofdfondsen met een winst van 1,2 procent, na een adviesverhoging door Credit Suisse. Sterkste daler bij de hoofdfondsen was zorgtechnologiebedrijf Philips met een min van 0,7 procent. Olie- en gasconcern Shell, een zwaargewicht in de AEX, daalde 0,6 procent.

In de MidKap stond vastgoedbedrijf Wereldhave bovenaan met een plus van 1,6 procent na een adviesverhoging door JPMorgan. Advies- en ingenieursbureau Arcadis sloot de rij met een verlies van 1,7 procent. Air France-KLM daalde 0,6 procent. De luchtvaartcombinatie ontkent een bod te hebben uitgebracht op het failliete Alitalia.

Bij de kleinere bedrijven zakte chemieconcern Avantium 6,8 procent na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. Vrijdag verloor het aandeel al ruim 15 procent, toen bleek dat de bouw van een fabriek samen met BASF jaren vertraging zal oplopen. Vastned won 0,3 procent. Het winkelvastgoedfonds wil alle aandelen van zijn Belgische dochterbedrijf Vastned Retail Belgium in handen krijgen.

In Londen lag de handel in Carillion stil. Volgens de noodlijdende Britse bouwer hebben de gesprekken met de overheid en kredietverstrekkers om het bedrijf overeind te houden niets opgeleverd en worden stappen gezet om het bedrijf te liquideren. In Frankfurt zakte het Duitse groothandelsconcern Metro 1,8 procent na publicatie van de omzetcijers.

De prijs van een vat Amerikaanse olie stond nagenoeg ongewijzigd op 64,29 dollar. Brentolie daalde 0,2 procent en bracht per vat 69,73 dollar op.