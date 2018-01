Euro op hoogste niveau in drie jaar

De waarde van de euro is maandagochtend gestegen naar het hoogste niveau in ruim drie jaar tijd. De munt was rond 08.30 uur ruim 1,22 dollar waard. Dat is bijna drie cent meer dan halverwege vorige week.

De euro maakte een sprongetje sinds president Mario Draghi van de Europese Centrale Bank donderdag een toespraak gaf. Daarin leek hij geen directe aanleiding te geven voor bijvoorbeeld een snelle renteverhoging of iets anders om de eurokoers op te krikken. Investeerders lijken desalniettemin te gokken op een renteverhoging voor het einde van het jaar.

Draghi noemde de volledige afbouw van het Europese schuldenopkoopprogramma als voorwaarde voor een nieuwe rentestap. Dat einde wordt op zijn vroegst in september verwacht.

De dure euro is slecht nieuws voor bedrijven die het moeten hebben van de export van producten en diensten, zoals Unilever, Siemens en Volkswagen.