Europese beurzen sluiten iets lager

De Europese aandelenbeurzen zijn maandag overwegend licht lager de dag uit gegaan. De stemming werd enigszins gedrukt door de aantrekkende euro. Beleggers moesten het verder stellen zonder richtinggevend nieuws uit de Verenigde Staten. Daar zijn de beurzen gesloten vanwege Martin Luther King Day.

De AEX-index op Beursplein 5 sloot vrijwel vlak op 561,06 punten. De MidKap verloor 0,4 procent, tot 844,33 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt daalden tot 0,3 procent.

De euro was 1,2264 dollar waard, nadat de Europese munt eerder op de dag zijn hoogste niveau in drie jaar had aangetikt. Vrijdag was een euro nog 1,2135 dollar waard. De dure euro is ongunstig voor bedrijven in de eurozone die het moeten hebben van de export van producten en diensten.

Sterkste daler in de AEX was Altice met een min van 2,2 procent. Het telecom- en kabelbedrijf gaat samen met branchegenoten 3 miljard euro investeren in de nu nog belabberde mobiele dekking in Frankrijk. Biotechbedrijf Galapagos ging daarentegen ruim 3,7 procent omhoog.

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM, die ontkende een bod te hebben uitgebracht op het failliete Alitalia, eindigde onderaan de MidKap met een min van 4,2 procent. Advies- en ingenieursbureau Arcadis volgde met een verlies van 2,5 procent.

BAM sloot vrijwel vlak na lang in de min te hebben gestaan. Het bouwbedrijf stelde kritisch te kijken naar eventuele kansen die ontstaan door het omvallen van de Britse branchegenoot Carillion, maar is niet actief op zoek naar mogelijkheden om delen van de boedel over te nemen. In Londen lag de handel in Carillion stil, nadat de gesprekken met kredietverstrekkers om het bedrijf overeind te houden niets hebben opgeleverd.

Bij de kleinere bedrijven zakte chemieconcern Avantium 6,5 procent na een adviesverlaging door Kepler Cheuvreux. Vrijdag verloor het aandeel al ruim 15 procent, toen bleek dat de bouw van een fabriek samen met BASF jaren vertraging zal oplopen.

In Frankfurt zakte het Duitse groothandelsconcern Metro verder 3,8 procent na publicatie van de omzetcijfers.

De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,4 procent tot 64,55 dollar. Brentolie werd 0,2 procent duurder en bracht per vat 70,03 dollar op.