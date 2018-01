Nieuwe verkooprecords voor Renault

De Franse automaker Renault heeft afgelopen jaar nieuwe verkooprecords geboekt. In totaal verkocht het bedrijf dat naast Renault, ook de merken Dacia en Lada op de weg zet, wereldwijd 3,8 miljoen auto’s. Dat betekende een stijging van 8,5 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Het jaar 2017 was het vijfde jaar op rij voor Renault dat het meer auto’s wist te slijten. De automaker heeft naar eigen zeggen 4 procent van de markt in handen. Dat was een jaar eerder nog 3,8 procent. In Europa, veruit de belangrijkste markt voor Renault, was sprake van een groei met 5,6 procent tot 1,9 miljoen auto’s. Renault heeft in Europa een marktaandeel van bijna 11 procent.

In alle andere regio’s was volgens de automaker ook sprake van groei. Vooral in de regio EuraziĆ« (plus 13,6 procent) en de Aziatisch-Pacifische regio (plus 17 procent) ging het Renault voor de wind. Voor heel 2018 voorziet de automaker verdere groei.