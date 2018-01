Rabobank ziet nieuwe regels wel zitten

De nieuwe Europese richtlijn over het delen van betalingsgegevens biedt veel kansen voor banken. Dat de Nederlandse bankensector de boel zou traineren om nieuwkomers te weren is dan ook onzin, zeggen deskundigen van Rabobank. ,,Dat beeld herkennen wij helemaal niet”. Bij Rabobank hopen ze juist dat de nieuwe regels zo snel mogelijk in werking treden.

Het gaat om het zogeheten PSD2. Banken worden daardoor verplicht om andere bedrijven toegang te verlenen tot de betaalrekening van een klant, als die andere partijen over de vereiste vergunning beschikken en de klant toestemming heeft gegeven. Dit lijkt misschien verontrustend met het oog op de privacy. Maar volgens Alexander Zwart, Manager Online Toegang bij Rabobank, wordt alles hierdoor juist een stuk gemakkelijker.

Stel je bankiert zowel bij Rabobank als ING, dan kun je straks bijvoorbeeld beide rekeningen aansturen vanuit dezelfde bankierapp. Ook worden mooi vormgegeven betaalapps of digitale huishoudboekjes van allerlei start-ups opeens veel interessanter, omdat ze voortaan eenvoudig kunnen worden gekoppeld aan een normale bankrekening.

Zwart voorziet een grote vernieuwingsslag in de financiƫle sector en de banken krijgen er volgens hem zo ook weer extra klanten bij. En wie het allemaal niks vindt, die zegt gewoon dat hij geen gegevens wil delen, aldus Rabobank.

De bankensector kwam onlangs juist in een negatief daglicht met betrekking tot PSD2. In het najaar deden inspecteurs van de Europese Commissie invallen bij onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), vanwege zorgen dat de sector zich probeerde te verzetten tegen de bijkomende nieuwe concurrentie. Later wees ook de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op het gevaar dat banken de nieuwkomers straks geen kans zouden geven.

Wat meespeelt is dat er nog veel onduidelijk is over de nieuwe regels. In andere landen zijn die afgelopen weekend al ingegaan, maar in Nederland moet alles nog door de Tweede Kamer. Wat straks precies wel en niet mag bij PSD2 in Nederland kan dus nog iets veranderen. Bij Rabobank houden ze er rekening mee dat de regels hier op zijn vroegst in juni van kracht worden.