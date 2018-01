Sorgdrager aan de slag met afvalregels

Winnie Sorgdrager gaat aan de slag met afval. De oud-minister van Justitie gaat leiding geven aan een werkgroep die wetgeving en regels op onder meer het gebied van toezicht, handhaving en vergunningen tegen het licht gaat houden. De Taskforce Herijking Afval moet eind 2019 oplossingen voor opgespoorde knelpunten hebben bedacht.

Voor deelname aan de werkgroep hebben zich tot nu toe 37 partijen aangemeld. Daaronder zijn decentrale overheden, omgevingsdiensten, havenbedrijven en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven.

Sorgdrager was behalve minister onder premier Wim Kok in het kabinet Paars I (1994-1998) eerder ook procureur-generaal in Arnhem en Den Haag. Na haar ministerschap was ze jarenlang voorzitter van de Raad voor Cultuur en vanaf 2006 is ze lid van de Raad van State. Ook leidt ze de commissie die in opdracht van de regering onderzoek doet naar de fipronil-eiercrisis.