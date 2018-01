Tekort aan vrachtwagenchauffeurs loopt op

Steeds meer transportbedrijven hebben last van een gebrek aan vrachtwagenchauffeurs. Het tekort aan truckers loopt sinds het voorjaar van 2016 flink op, constateert uitkeringsinstantie UWV.

Alleen in Groningen zijn nog redelijk makkelijk vrachtwagenchauffeurs te vinden. Elders in het land is de arbeidsmarkt krap tot zeer krap. Vooral voor het binnenlands vervoer is een groot tekort aan truckers. Aan het einde van het derde kwartaal stonden zevenduizend vacatures open, 36 procent meer dan een jaar eerder.

De schaarste van chauffeurs komt onder meer door de aantrekkende economie. Daardoor worden meer producten en materialen vervoerd. Verder speelt de vergrijzing onder chauffeurs een rol.