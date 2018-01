Volkswagen wil grotere rol spelen in VS

Volkswagen wil zijn aanwezigheid in Noord-Amerika en dan vooral de Verenigde Staten vergroten. De Duitse automaker heeft hiervoor een budget van 3,3 miljard dollar klaarliggen voor de periode tot en met 2020, meldde het concern.

Volkswagen speelt als een van de grootste automakers ter wereld naar eigen zeggen vooralsnog een ,,irrelevante” rol op de Amerikaanse markt. Het marktaandeel in de VS, de tweede automarkt wereldwijd, ligt momenteel op nog geen 2 procent. Met nieuwe modellen, waaronder een tweetal nieuwe sportieve terreinwagens, wil het Amerikanen proberen voor zich te winnen.

Het bedrijf wil zijn marktaandeel in de VS dit jaar verdubbelen. Op termijn moet het marktaandeel nog verder omhoog. Verder wil het Duitse concern tegen 2020 op operationele basis minstens quitte draaien in de regio. Tot nu toe moet er geld bij.

Volkswagen kampt in de VS nog altijd met de nawee├źn van het dieselschandaal. Naast een aanzienlijke schadepost door terugroepacties en boetes liep het imago van de Duitsers een forse deuk op.