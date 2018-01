Winsten op beurzen Azië

De beurzen in Azië zijn maandag hoger gesloten. Ook in het Verre Oosten werden op de beursvloeren oude records gebroken, na een vrij rustige sessie.

De zogenoemde brede MSCI-index met aandelen uit de regio exclusief Japan ging voorbij het hoogste niveau ooit uit 2007. De Nikkei-index in Tokio eindigde 0,3 procent in de plus op 23.714,88 punten.

De Hang Seng stond 0,7 procent in de plus. Vrijdag sloot de graadmeter in Hongkong al op een nieuw record, dat werd nu aangescherpt met een veertiende winstsessie op rij voor de index. Het sentiment werd daar gesteund door vertrouwen in sterke Chinese economische groeicijfers, die voor donderdag op de rol staan. De All Ordinaries in Sydney won 0,2 procent en de Kospi in Seoul steeg 0,3 procent.

De aandelenbeurs in de Indonesische hoofdstad Jakarta werd ontruimd nadat een vloergedeelte was ingestort. Er zouden meerdere mensen gewond zijn geraakt.