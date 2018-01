Bemiddelaar moet conflict bij Eneco oplossen

Een onafhankelijke bemiddelaar moet bij Eneco voor een oplossing gaan zorgen in het conflict tussen de aandeelhouders en commissarissen van het energiebedrijf. Het idee werd vrijdag al geopperd op een speciaal belegde aandeelhoudersvergadering. Inmiddels is duidelijk dat beide partijen het voorstel steunen. Wie de bemiddelaar wordt, is nog niet bekend.

De onvrede bij Eneco gaat vooral over het privatiseringsproces. Veel aandeelhouders vinden dat de raad van commissarissen hierbij te weinig opkomt voor hun belangen en te veel meegaat met de directie van Eneco. Die zou hebben gewaarschuwd dat de duurzame koers van Eneco bij een verkoop in het gedrang kan komen.

De privatisering speelt sinds de netwerktak van Eneco begin vorig jaar op eigen benen is komen te staan onder de naam Stedin. Veel gemeenten met aandelen Eneco willen nu van hun stukken af. Er zijn echter ook tegenstanders die hun aandelen juist willen houden.

Over mogelijke kopers van Eneco wordt inmiddels druk gespeculeerd. Vorige week meldde De Telegraaf op basis van ingewijden dat ook Shell voorbereidingen zou treffen om een bod te doen. De olie- en gasreus gaf geen commentaar. Ook het Franse oliebedrijf Total en de beursgenoteerde investeerder HAL zijn al genoemd als mogelijke geĆÆnteresseerden.

De aandeelhouders laten weten op voorhand geen partijen uit te sluiten, als ze tenminste voldoen aan een aantal eerder opgestelde criteria. Een partij moet zich bijvoorbeeld conformeren aan de duurzame strategie van het bedrijf en oog hebben voor de werkgelegenheid.