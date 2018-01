Hugo Boss beleeft sterk feestdagenkwartaal

Het Duitse modehuis Hugo Boss heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug. In de laatste maanden van het jaar, inclusief de belangrijke feestdagenperiode, ging de omzet afgezien van wisselkoerseffecten met 5 procent omhoog. Dat was vooral te danken aan hogere verkopen in de eigen winkels en online.

Hugo Boss verkocht afgelopen kwartaal voor 735 miljoen euro aan kleding, accessoires en andere luxegoederen. Over heel 2017 zette het bedrijf een omzet van 2,7 miljard euro in de boeken. Dat komt neer op een groei van 1 procent, of 3 procent gecorrigeerd voor nadelige wisselkoerseffecten.

Het bedrijfsresultaat voor 2017, exclusief eenmalige posten, komt volgens een schatting op basis van voorlopige cijfers uit op ongeveer hetzelfde niveau als een jaar eerder (493 miljoen euro). Hugo Boss publiceert de volledige jaarcijfers op 8 maart.