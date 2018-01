‘Kleine belegger drijft woningprijs A’dam op’

Het zijn vooral de kleine particuliere beleggers die de prijs opdrijven op de Amsterdamse woningmarkt. Deze groep is in opkomst en hun aankopen zijn de afgelopen tien jaar verdubbeld. Dat zei stadsgeograaf Cody Hochstenbach tijdens een hoorzitting van de Amsterdamse gemeenteraad over de vastgoedmarkt.

Hochstenbach beroept zich op berekeningen van ING, De Nederlandsche Bank en het Kadaster. Volgens hem zijn de kleine beleggers (2-50 panden) verantwoordelijk voor 16 procent van de woningaankopen. ,,Dit zijn de wat minder ervaren beleggers die niet goed weten wat ze moeten doen als verhuurder.” Juist deze groep vraagt volgens hem de maximale huurprijs, een gegeven waar volgens hem nog niet voldoende aandacht voor is.

Vooral de middeninkomens vallen in Amsterdam tussen de wal en het schip. Een oplossing zou volgens de geograaf kunnen zijn om de inkomensgrens voor sociale huurwoningen op te trekken.