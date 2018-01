Megaverlies voor Amerikaanse bank Citigroup

De Amerikaanse bank Citigroup heeft afgelopen kwartaal een megaverlies van 18,3 miljard dollar (bijna 15 miljard euro) in de boeken gezet. Dat komt door eenmalige afboekingen van bij elkaar 22 miljard dollar als gevolg van de recente belastinghervorming van de regering-Trump.

Citigroup schreef de afgelopen jaren vaak rode cijfers, eerst als gevolg van de financiƫle crisis en later door boetes en schikkingen in verband met wangedrag uit het verleden. Als een bedrijf een jaar met verlies afsluit, mag het dat tekort in latere jaren verrekenen met de belastbare winst, zodat het minder belasting hoeft te betalen.

Zo’n verrekenbaar verlies wordt als vordering in de boeken opgenomen. Maar als die minder waard wordt, bijvoorbeeld door een lager belastingtarief, moet het verschil worden afgeschreven. Zonder het grote papieren verlies zou de winst bij Citigroup juist met 4 procent zijn gestegen naar 3,7 miljard dollar.