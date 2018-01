Nestlé verkoopt snoeptak VS aan Nutella-maker

Voedingsgigant Nestlé heeft zijn Amerikaanse divisie die snoep en andere zoete tussendoortjes maakt, verkocht aan Nutella-maker Ferrero. Met de deal is een bedrag van zo’n 2,8 miljard dollar gemoeid.

De divisie van Nestlé in de VS kampt met een teruglopende omzet. Ferrero, dat behalve Nutella ook Tic Tac en FerreroRocher maakt, begeeft zich niet vaak op het overnamepad. Met de overname krijgt het merken als Butterfinger en Baby Ruth in het bezit. Nestlé benadrukt dat het ,,iconische koekjesmerk” Toll House geen onderdeel is van de deal.

De Nestlé-merken die van de hand worden gedaan zijn goed voor circa 3 procent van de omzet van het bedrijf.