Nieuwe kans voor deel Adam Brandstores

De helft van de Adam Brandstores maakt een doorstart onder de vleugels van familiebedrijf Duetz Kleding uit Zeist. Het gaat om zeventien kledingwinkels waar bij elkaar veertig mensen werken. Zij gaan allemaal mee naar de nieuwe eigenaar, die ook de merkrechten en de Adam-webshop overneemt.

Adam behoort tot de failliete boedel van McGregor, dat vorig jaar voor de tweede keer in twee jaar tijd kopje onder ging. Ditmaal bleek een doorstart van het modebedrijf, dat ook eigenaar is van het kledingmerk Gaastra, niet meer haalbaar. Maar voor Adam ziet de familie Duetz, zij het in afgeslankte vorm en na een opknapbeurt voor de resterende winkels, nog wel een toekomst.

Hoeveel Duetz voor Adam betaalt, is niet bekendgemaakt. Wel liet dat bedrijf weten dat het een deel van de investeringssom via crowdfunding bijeen wil brengen. Het mikt daarbij op een opbrengst van 1,75 miljoen euro. Investeerders uit de naaste omgeving van de familie Duetz hebben de afgelopen dagen al meer dan een half miljoen ingelegd.

Directeur Pim Duetz gaat ervan uit dat het resterende bedrag ook binnen zal worden gehaald. Het betreft een lening die in vijf jaar wordt afgelost en waarop een vaste jaarlijkse rente wordt betaald van 7,5 procent. Het overgrote deel van het geld zal worden gebruikt voor een restyling van de Adam Brandstores en voor verbetering van de webshop.

Duetz Kleding heeft vestigingen in Bergen, Bilthoven, Heemskerk, Hilversum, Soest en Zeist. Er werken in totaal circa vijftig mensen. De gedeeltelijke overname van Adam, die naar verwachting op 1 maart zijn beslag krijgt, betekent dan ook een fikse uitbreiding voor het in 1857 opgerichte familiebedrijf. ,,We groeien in één keer van servet naar tafellaken”, aldus Duetz.