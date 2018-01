Topman Dirk en Deka naar Beter Bed

Beter Bed wil John Kruijssen benoemen als topman. Dat maakte de beddenverkoper dinsdag bekend. Kruijssen is sinds 2015 topman van Detailresult Groep, waar de supermarktketens Dirk van den Broek en Dekamarkt onder vallen. Daarvoor werkte hij onder meer bij Shell, Unigro en Halfords.

De benoeming van de nieuwe bestuursvoorzitter staat op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van het bedrijf op 26 april. De raad van bestuur van Beter Bed bestaat dan naast Kruijssen ook uit financieel directeur Bart Koops. Met ingang van 1 april zal Kruijssen overigens al bij de dagelijkse gang van zaken betrokken worden.

Kruijssen wordt de opvolger van Ton Anbeek. Die stapte vorig jaar over naar fietsenfabrikant Accell Group.

Beter Bed komt vrijdag met voorlopige jaarcijfers naar buiten. Eind vorig jaar zei de onderneming nog te kampen met een verminderde vraag naar schuimmatrassen in Duitsland, waar ophef ontstond over mogelijk te hoge concentraties van een giftige stof in dergelijke matrassen. De resultaten in het vierde kwartaal zullen daar flink onder lijden, waarschuwde het bedrijf.

De definitieve en volledige jaarresultaten worden gepresenteerd op 2 maart.