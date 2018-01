Apple pompt miljarden in Amerikaanse banen

Apple wil de komende vijf jaar 30 miljard dollar in de Verenigde Staten investeren. Op die manier wil de technologiegigant 20.000 banen creëren bij bestaande vestigingen en op een gloednieuwe campus, zo maakte Apple woensdag bekend.

De miljardeninvesteringen in de VS zijn onderdeel van een breder investeringsplan. Zo wil het bedrijf miljarden dollars terug naar de VS halen. Het verwacht over dat bedrag 38 miljard dollar aan belastingen af te dragen. Een groot deel van het omvangrijke kapitaal van het bedrijf is nu nog geparkeerd in andere landen met gunstigere belastingregimes.

President Donald Trump uitte tijdens zijn verkiezingscampagne forse kritiek op bedrijven die geld in andere landen stallen. Ook was het creëren van banen in de VS een speerpunt van zijn campagne. Onlangs werd in de VS een belastingherziening overeengekomen die het kapitaal van Apple en andere bedrijven minder zwaar belast.