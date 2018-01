Banken VS stevig het schip in door Steinhoff

Het boekhoudschandaal bij woonwinkelgigant Steinhoff heeft banken in de VS flink geraakt. Vier van de grootste banken in het land hebben over de laatste maanden van 2017 een schadepost van in totaal ruim 1 miljard dollar in de boeken gezet door afschrijvingen op bedrijfsleningen en andere aan schuld verbonden producten.

