Bitcoin enigszins stabiel na flinke tik

De koers van de bitcoin stabiliseerde woensdagochtend enigszins, na een flinke tik een dag eerder. De grootste cryptomunt verloor toen bijna een kwart van zijn waarde, door toenemende zorgen over nieuwe en strengere regels voor de flink groeiende crypto-industrie.

Er wordt vooral scherp gekeken naar stappen van toezichthouders in Aziƫ, waar flink wordt gehandeld in virtuele valuta. Zo gaan er onder meer geruchten dat China de toegang vanuit het land tot verschillende handelsplatformen wil verbieden.

Meerdere gerenommeerde economen en beleidsmakers hebben al gewaarschuwd voor een bitcoinzeepbel. De koers is ook uitermate beweeglijk. Maandag was de bitcoin nog meer dan 14.000 dollar waard. Mede door een nieuwe waarschuwing door de Europese beurswaakhond ESMA zakte de koers dinsdag kort tot onder de 10.000 dollar per stuk. Woensdagochtend noteerde de munt op zo’n 11.152 dollar.

Andere digitale valuta als de ripple, litecoin en ethereum, die dinsdag ook forse tikken kregen, bewogen woensdagochtend tussen winst en verlies.

Uit onderzoek van onlinebroker BinckBank blijkt dat veel beleggende Nederlanders er niet over piekeren om hun geld te steken in cryptovaluta als de bitcoin. Zeven van de tien particuliere beleggers noemen een dergelijke investering veel te ingewikkeld, te risicovol of onbetrouwbaar. BinckBank peilde bij ruim 200.000 beleggende klanten.