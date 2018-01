‘Nederland voorbereid op zelfrijdende auto’

Nederland is goed voorbereid op de komst van zelfrijdende auto’s. Onderzoek van KPMG onder twintig landen wereldwijd zet Nederland qua gereedheid zelfs op één, gelet op zaken als infrastructuur, overheidsbeleid en wetgeving. Nederland wordt in de index gevolgd door Singapore, de Verenigde Staten en Zweden.

KPMG wijst onder meer naar het goed onderhouden wegennetwerk. Nederland kent in vergelijking met andere landen ook een groot aantal locaties voor onderzoek en ontwikkeling (R&D). Het netwerk van laadpalen voor elektrische auto’s wordt bestempeld als ,,fijnmazig”. Verder is het door overheidsbeleid in Nederland goed mogelijk om technologieën te testen.

Evengoed zijn er nog voldoende zaken die volgens de onderzoekers aandacht verdienen. Zo moeten auto’s in staat zijn om met andere weggebruikers te ‘communiceren’ zoals fietsers en voetgangers. KPMG spreek hier van een ,,flinke uitdaging” waarbij er kansen liggen voor toeleveranciers van de auto-industrie. Ook zijn nog lang niet alle Nederlanders overtuigd van de komst van zelfrijdende voertuigen.