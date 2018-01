ASML vervolgt opmars in hogere AEX

De aandelenbeurs in Amsterdam is donderdag met winst geopend. Ook de andere Europese beursgraadmeters begonnen hoger aan de nieuwe handelsdag. Beleggers verwerkten de nieuwe recordstanden op Wall Street en een sterker dan verwachte groei van de Chinese economie.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde na enige minuten handelen 0,5 procent in de plus op 566,03 punten. De MidKap klom 0,4 procent tot 848,65 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tot 0,4 procent.

ASML won 1,9 procent en behoorde daarmee tot de grotere stijgers in de hoofdindex. De chipmachinemaker won een dag eerder al 5 procent na sterker dan verwachte kwartaalcijfers. SBM Offshore voerde de winnaars aan met een plus van 2 procent. Sterkste dalers waren telecombedrijf KPN en tankopslagbedrijf Vopak met minnen van 0,4 procent.