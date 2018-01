Topambtenaar: EU moet bedrijven beschermen

Nederlandse ondernemingen moeten beter worden beschermd tegen buitenlandse overnames. Maarten Camps, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) pleit daarom in de Volkskrant voor nieuwe Europese regels, die een eind moeten maken aan het huidige ,,eenrichtingsverkeer”.

,,In China kun je niet zonder meer een bedrijf overnemen, terwijl Chinese bedrijven wel makkelijk in Europa bedrijven volledig kunnen overnemen”, stelt Camps in de krant. ,,Over die wederkerigheid kunnen we en moeten we als Europa afspraken over maken.”

Zo pleit hij ervoor dat bedrijven die van buiten Europa komen, hier net als de Europese bedrijven vrij van staatssteun moeten zijn. ,,Er moet een gelijk speelveld zijn, ook buiten de Europese Unie”, zegt hij. ,,En dat kan alleen op Europees niveau worden aangepakt.”