Veel pompen Texaco en Firezone worden ESSO

Ruim 650 Texaco- en Firezone-tankstations in de Benelux worden omgevormd tot ESSO-pompen. Daarover heeft EG Group, het bedrijf achter de tankstations, afspraken gemaakt met de Amerikaanse oliereus ExxonMobil die de rechten van ESSO bezit.

De hele operatie begint direct. Het eerste tankstation wordt momenteel omgebouwd in Rotterdam, aan de Adriaan Volkerslaan. Naar verwachting is de grote meerderheid van de pompen voor het einde van het jaar omgekleurd. Er zijn geen financiƫle details gemeld.

EG Group is een grote speler in Europa op het gebied van tankstations en de winkeltjes daaromheen. Het bedrijf bezit en beheert ongeveer 2600 locaties in zes verschillende landen. Later dit jaar gaat de EG Group ook het onlangs aangekochte Duitse ESSO-netwerk exploiteren, waardoor het tankstationtotaal op ongeveer 3500 uitkomt. Die deal is nog wel onder voorbehoud van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten.