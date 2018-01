Beurzen zetten opmars voort

De Europese beurzen hebben vrijdag na een voorzichtig begin aan de handel de opmars van de afgelopen dagen hervat. Beleggers hielden daarbij de blik gericht op de Verenigde Staten, waar nog altijd geen akkoord is over een verhoging van het schuldenplafond. Op het Damrak kwam beddenverkoper Beter Bed met omzetcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 0,4 procent hoger op 568,87 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 856,98 punten. De beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt stegen tussen 0,2 en 0,9 procent.

Bij de hoofdfondsen ging biotechnologiebedrijf Galapagos op kop met een plus van ruim 2 procent. Maritiem dienstverlener SBM Offshore sloot de rij met een min van meer dan 1 procent.

Unilever klom 1 procent. Volgens Britse media heeft het levensmiddelenconcern interesse in de Britse maker van luxe frisdranken Fever-Tree, die in Londen 7,1 procent steeg. Het bedrijf zou minimaal 3,2 miljard pond moeten kosten.

In de MidKap stond navigatiebedrijf TomTom bovenaan met een winst van 2 procent. Sterkste daler was beursintermediair Flow Traders met een verlies van 1,7 procent. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte 0,6 procent na een adviesverlaging door Morgan Stanley.

Bij de kleinere bedrijven klom Beter Bed 0,6 procent. Volgens KBC Securities heeft de beddenverkoper door de problemen op de Duitse markt een moeilijk kwartaal achter de rug, maar zal het bedrijf dit jaar geleidelijk aan herstellen.

De Telegraaf Media Groep (TMG) won 3,5 procent. Het mediabedrijf wil zijn beursnotering beëindigen. Daartoe heeft de huidige meerderheidsaandeelhouder, de Vlaamse branchegenoot Mediahuis, een verzoek ingediend bij beursbedrijf Euronext.

In Parijs leverde Rémy Cointreau een eerder winst weer in en zakte ruim 2 procent. De Franse drankenproducent deed afgelopen kwartaal goede zaken en profiteerde vooral van een sterk aangetrokken vraag uit China naar cognac van het merk Rémy Martin.

De Britse vloerspecialist Carpetright kelderde in Londen ruim 40 procent na een fors winstalarm. HSBC daalde 0,4 procent. De Britse bank heeft in de Verenigde Staten een boete van 100 miljoen dollar gekregen vanwege het manipuleren van valutakoersen.

De euro was 1,2279 dollar waard, tegen 1,2240 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,5 procent in prijs tot 63,62 dollar. Brentolie kostte 0,6 procent minder op 68,92 dollar per vat.