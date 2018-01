Black Friday drukt winst moeder MediaMarkt

Black Friday heeft een flinke hap genomen uit de winst van Ceconomy. Dat maakte het Duitse moederbedrijf van onder meer MediaMarkt vrijdag bekend.

De kortingen die het bedrijf gaf tijdens de uit de Verenigde Staten overgewaaide kortingenbonanza in november drukten niet alleen de winst, maar zorgden ook niet voor een significante omzetstijging. De recordverkopen op Black Friday en de dagen erna gingen ten koste van de belangrijke verkoopmaand december.

Ceconomy behaalde volgens voorlopige cijfers in het afgelopen kwartaal een aangepaste winst voor rente en belastingen van 260 miljoen euro. Dat was een jaar eerder in dezelfde periode nog 308 miljoen euro. Daarbij speelden ook extra kosten voor de afsplitsing van groothandelsbedrijf Makro een rol. De omzet steeg met 0,6 procent tot 6,9 miljard euro.

Het bedrijf tornt overigens niet aan zijn omzet- en winstverwachtingen voor het hele jaar.