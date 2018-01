Damrak begint met verlies

De aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag wat lager begonnen. Elders in Europa openden de beursgraadmeters overwegend met kleine plussen. Beleggers houden de blik gericht op de Verenigde Staten, waar nog altijd geen akkoord is over een verhoging van het schuldenplafond. Op het Damrak kwam beddenverkoper Beter Bed met omzetcijfers.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent in de min op 566,18 punten. De MidKap daalde 0,1 procent, tot 851,31 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt stegen tot 0,3 procent. Londen bleef vlak.

Bij de kleinere bedrijven daalde Beter Bed 0,8 procent. De Brabantse beddenverkoper heeft afgelopen kwartaal een flinke omzetdaling moeten incasseren in Duitsland, de grootste markt voor het bedrijf. Beter Bed kampt daar met de nawee├źn van een gifschandaal, dat twijfel heeft gezaaid over de veiligheid van schuimmatrassen.