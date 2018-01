‘Takeaway ziet fusie met Delivery Hero als optie’

AMSTERDAM (ANP/RTR) -Takeaway.com ziet een fusie met zijn Duitse branchegenoot Delivery Hero als een mogelijkheid, bij een consolidatieslag van de Europese maaltijdbezorgingsmarkt. Dat zegt topman Jitse Groen van de Nederlandse maaltijdbezorger, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, zaterdag in een Duitse krant.

,,In elk land kan er slechts één leverancier zijn”, aldus Groen in Tagesspiegel. ,,Een fusie (met Delivery Hero) kan een optie zijn”. Een zegsman van Delivery Hero wilde geen commentaar geven. Maar een ingewijde zei onlangs dat de twee bedrijven momenteel niet met elkaar praten over het combineren van de activiteiten.

Delivery Hero ging in 2017 naar de beurs in Frankfurt, Takeaway een jaar eerder in Amsterdam. Concurrenten zijn onder meer Deliveroo, UberEATS en Amazon. Volgens Groen worden er bij het Duitse onderdeel van Takeaway, Lieferando, meer bestellingen geplaatst dan bij de merken Lieferheld en Pizza.de van Delivery.