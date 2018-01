‘AF-KLM sprak met bewindvoerders Alitalia’

Bestuurders van Air France-KLM hebben afgelopen week in Parijs gesproken met de bewindvoerders die proberen een koper te vinden voor Alitalia. Dat heeft de Britse zakenkrant Financial Times gehoord van bronnen rond de onderhandelingen.

Alitalia is een gevoelig dossier voor Air France-KLM, dat bij een vorige doorstart in 2009 al eens een aanzienlijk belang nam en van die investering geen cent terug heeft gezien. Maar gezien het grote belang van Itali├ź op de Europese luchtvaartmarkt zou het bedrijf toch overwegen zich in de strijd te mengen, mogelijk in een gezamenlijk bod met de Britse prijsvechter easyJet.

Italiaanse media meldden eerder deze maand dat Air France-KLM en easyJet al samen een bod op tafel zouden hebben gelegd. Dat sprak het bedrijf evenwel tegen. Op het bericht dat inmiddels wel gesproken is met de bewindvoerders van Alitalia gaf een woordvoerster desgevraagd geen commentaar.

Alitalia ging vorig jaar failliet, nadat het personeel zich tegen een grote saneringsoperatie had gekeerd. Grootaandeelhouder Etihad Airways besloot daarop de geldkraan dicht te draaien. Onder geïnteresseerde partijen zijn ook het Duitse Lufthansa en de Amerikaanse investeringsmaatschappij Cerberus.

De partij die Alitalia overneemt zal wel de garantie eisen dat het bedrijf alsnog flink kan worden gesaneerd. In ieder geval Lufthansa heeft dat al aan de bewindvoerders duidelijk gemaakt. Sinds de oprichting in 1947 leed het voormalige staatsbedrijf vrijwel uitsluitend verliezen. Er werken nu nog zo’n 12.500 mensen.

Voor Air France-KLM zouden vooral de landingsrechten van Alitalia in Rome en Milaan interessant kunnen zijn. Ook speelt mogelijk mee dat Alitalia nog altijd deel uitmaakt van het samenwerkingsverband dat Air France-KLM heeft met Delta Air Lines voor vluchten tussen Europa en de Verenigde Staten.