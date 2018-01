‘Groei rijkdom wereld gaat vooral naar rijken’

De wereldwijde rijkdom blijft groeien, maar miljarden arme mensen zien daar niets van terug. De groei van de rijkdom gaat vooral naar de allerrijksten op aarde. Dat schrijft ontwikkelingsorganisatie Oxfam Novib in een rapport over de kloof tussen rijk en arm in de wereld.

Volgens Oxfam nam de rijkdom in de wereld tussen maart 2016 en maart vorig jaar met bijna 10 biljoen dollar toe naar 281 biljoen dollar, maar van die mondiale groei ging meer dan 80 procent naar de allerrijkste 1 procent. De toename van de rijkdom ging voorbij aan de 3,7 miljard armste mensen.

Oxfam publiceert het onderzoek aan de vooravond van de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos. Volgens de organisatie kwamen er in de periode tussen maart 2016 en maart 2017 wereldwijd 233 miljardairs bij. Dat is de grootste toename van het aantal miljardairs ooit.

De organisatie stelt dat het onderzoek laat zien dat de concentratie van rijkdom in de handen van een klein aantal mensen zich voortzet. ,,De extreme groei van rijkdom in handen van steeds minder mensen is pervers en ondermijnt de samenleving wereldwijd. Het economisch systeem werkt voor een rijke elite, maar onthoudt miljoenen mensen de kans op een menswaardig bestaan”, zegt algemeen directeur Farah Karimi.

In Nederland nam tussen maart 2016 en maart 2017 de totale rijkdom met 53 miljard dollar toe. Hiervan ging 45 procent naar de rijkste 1 procent, die daarmee ruim 600 miljard dollar bezit. In Nederland zijn er volgens Oxfam tien miljardairs, met samen een vermogen van 31,6 miljard dollar.