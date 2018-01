Opnieuw twee miljardendeals in biotechsector

De fusie- en overnamegolf in de biotechnologiesector zet door, met opnieuw twee miljardendeals. Het Amerikaanse Celgene neemt branchegenoot Juno Therapeutics over voor 9 miljard dollar, terwijl de Franse farmaceut Sanofi 11,6 miljard dollar op tafel legt voor Bioverativ.

Het in Massachusetts gevestigde Bioverativ werd vorig jaar afgesplitst van de grote biotechnoloog Biogen. De belangrijkste middelen van de onderneming richten zich op hemofilie, een ziekte waarbij het bloed niet goed stolt. Volgens Sanofi is die markt jaarlijks nu al circa 10 miljard dollar aan omzet waard. De overname door het Franse farmacieconcern, dat een fikse overnamepremie betaalt, wordt unaniem gesteund door het bestuur van Bioverativ.

Zowel Celgene als Juno doet onderzoek naar middelen tegen leukemie. Samen denken de twee bedrijven hun onderzoeksprogramma’s op dat terrein te kunnen versnellen, mede dankzij aanzienlijke schaalvoordelen. Celgene, dat al een kleine 10 procent van de aandelen van zijn branchegenoot in bezit heeft, voldoet de overnameprijs volledig in contanten. Het bod heeft de volledige steun van het bestuur van Juno.

De overnames van Bioverativ en Juno maken deel uit van een grote consolidatiegolf binnen de biotechsector. Eerder werden bijvoorbeeld al de grote biotechnologen Actelion en Kite Pharma overgenomen in miljardendeals. Ook werd onlangs bekend dat het Japanse Takeda het Belgische TiGenix overneemt terwijl het Deense Novo Nordisk aast op het Belgische Ablynx.

Het is de grootste overname voor Sanofi sinds de aankoop van Genzyme in 2011 ter waarde van ruim 20 miljard dollar. Sanofi is onder meer producent van het insulinemiddel Lantus, maar heeft op die markt te maken met toenemende concurrentie en prijsdruk door goedkopere rivalen.