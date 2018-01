Voorzichtig begin handel op Wall Street

De aandelenbeurzen in New York zijn maandag voorzichtig aan de nieuwe handelsweek begonnen. Beleggers moeten het doen zonder groot nieuws om de handel richting te geven. Wel wordt er gekeken naar Washington waar politici bakkeleien over de overheidsfinanciën. Verder kwam oliedienstverlever Halliburton met cijfers.

De toonaangevende Dow-Jonesindex opende 0,2 procent lager op 26.014 punten. De brede S&P 500 daalde een fractie tot 2809 punten en technologiebeurs Nasdaq stond vlak op 7339 punten.

De Amerikaanse overheid ligt sinds zaterdag deels stil doordat de Democraten en Republikeinen het niet eens konden worden over de overheidsfinanciën. Een zogenaamde shutdown heeft doorgaans niet veel effect op de effectenbeurzen, mits die niet te lang duurt. Politici stemmen rond het middaguur in Washington opnieuw om uit de impasse te komen.

Halliburton steeg 1,7 procent. Het bedrijf leed in het vierde kwartaal een verlies, maar dat was grotendeels te wijten aan een voorziening die het bedrijf nam voor de belastinghervorming in de VS. Ook moest Halliburton afschrijven in verband met achterstallige betalingen in Venezuela. De omzet steeg wel fors.

Het aandeel Apple werd door beleggers 0,9 procent lager gezet door nieuwe geruchten over een tegenvallende vraag naar het topmodel smartphone van het bedrijf, de iPhone X. Daarnaast was er een adviesverlaging voor het technologiebedrijf. Ook General Electric (GE) kreeg een afwaardering aan de broek. Het industrieel conglomeraat daalde 1,5 procent.